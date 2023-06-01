ボーナスの金額が少ないことがきっかけで転職を考えたことがある人は4割以上。ボーナスに関する調査結果が発表されました。物価高が長引く今、待ち遠しいのが夏のボーナス。マイナビが正社員約1万8000人に対して行った「2026年夏 ボーナスに関する調査」によりますと、予想額は平均55万2000円で2025年より8000円ほど増えると予想。一方で自分の仕事に合う理想のボーナス額を尋ねると、平均80万2000円で理想と現実には25万円の差が