東京・杉並区の住宅で火事があり、住人とみられる80代の女性が意識不明の重体です。9日午後7時ごろ、杉並区下井草の2階建て住宅で「1階が火事のようだ。中には母親がいる」と住人の女性から110番通報がありました。消防によりますと、住宅の1階部分から火が出て、消防のポンプ車など21台が出動し、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、およそ20平方メートルが焼損したということです。警視庁によりますと、この火事で住