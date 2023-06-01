立ち技格闘技「KNOCKOUT」は9日、都内で21日に国立代々木競技場第2体育館で行われる夏のKNOCKOUTの祭典「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」の大会前練習を公開した。公開練習では元K―1スーパーウエルター級王者の木村“フィリップ”ミノル（32＝Battle−Box）が参加。1分間の迫力あるミット打ちを披露した。4月の沖縄大会ではスパイク・カーライル（米国）にわずか26秒KO負け。「反省。反省だけです。深い反省もあ