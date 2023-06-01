切符を改札に通して電車に乗ることがなくなるかもしれません。JR東日本が、裏が黒い切符の廃止を発表しました。電車に乗る際、改札に通す、裏が黒い“紙の”切符。JR東日本はこの切符を、来年春から順次廃止することを発表しました。新幹線などの切符は対象外ですが、近距離用の小さい切符についてはQRコードが印刷されたものに切り替わり、改札機にタッチする方式になるということです。現在使われている切符は金属が含まれていて