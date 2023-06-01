神奈川県藤沢市の自宅マンションに火をつけ、同居していた寝たきりの父親を殺害したとして、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた住所不定、無職高橋正雄被告（６１）の裁判員裁判で、横浜地裁（佐藤卓生裁判長）は９日、「故意に放火し、殺そうとしたと認めることについては合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。起訴状によると、高橋被告は２０２４年１月１６日、父親（当時８７歳）を殺害しようとして自宅に火をつ