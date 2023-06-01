立ち技格闘技「KNOCKOUT」は9日、都内で21日に国立代々木競技場第2体育館で行われる夏のKNOCKOUTの祭典「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」の大会前練習を公開した。公開練習ではKNOCKOUT―UNLIMITED女子バンタム級でリュウ・ユエアル（25＝中国）と対戦する鈴木万李弥（31＝KNOCKOUTクロスポイント吉祥寺）が参加。山口元気代表を相手に1分間の迫力あるミット打ちで激しい打撃を披露した。UNLIMITEDのルールで2戦