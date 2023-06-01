給付付き税額控除をめぐり超党派の国民会議ではきょう（10日）、政府側が将来的な方向性を記した資料を提示して議論がおこなわれる予定です。きょうの国民会議の実務者会議では、政府が給付付き税額控除について「まずは既存のインフラを活用して早期かつ円滑に導入する」ことを目指して、必要な法制上の措置を講じるなどとする資料を提示し議論がおこなわれる見通しです。また、この資料では過去に実施した一律の金額での給付とは