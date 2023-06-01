外国為替市場で1ドル＝160円台前半の円安水準が続く中、片山財務大臣が市場をけん制しました。片山財務大臣：このような状況では、ますます常に断固たる措置をとる用意があるということは変わらない。片山大臣はゴールデンウイークに為替介入を行う直前にも同様の表現で市場をけん制していました。