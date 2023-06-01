【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用アクションRPG「Lies of P：コンプリート エディション」が発表された。 本作は、童話ピノキオをベースにしたソウルライクなダークファンタジーゲーム。Nintendo Switch 2版の発売が8月6日となることが明かされた。 本作には本編の前日