【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用アクション「Stellar Blade（ステラーブレイド）」が発表された。 「ステラーブレイド」は2024年にPS5向けに発売されたアクションゲーム。その後、PC向けにもリリースされたが、Switch2でも本作がプレイできるようになる。本作では主人公のイヴが世