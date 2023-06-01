【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用「DELTARUNE」において6月25日にCHAPTER5が配信されることが発表された。 「DELTARUNE」は「闇の世界」と「元の世界」を舞台とした物語が展開する。独特の物語展開、ユニークなゲーム性、2Dグラフィックスが生み出す世界観が魅力だ。