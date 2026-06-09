交通情報です。 JR九州によりますと、9日午後8時半ごろ、JR吉都線の高崎新田駅と日向前田駅の間で吉松駅に向かっていた列車が線路に倒れていた木に接触しました。 乗客・乗員23人にけがはありませんでした。 この列車は運転を再開しましたが、20分の遅れが出ました。 倒木の撤去作業を行うため、都城駅と吉松駅の間では、上下線で運転を見合わせていましたが、午後10時57分に運転を再開しました。 ・ ・ ・