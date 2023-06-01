立ち技格闘技「KNOCKOUT」は9日、都内で21日に国立代々木競技場第2体育館で行われる夏のKNOCKOUTの祭典「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」の大会前練習を公開した。公開練習ではKNOCKOUT―BLACKで元K―1スーパー・フェザー級王者で初参戦のレオナ・ペタス（34＝THESPIRITGYMTEAMTOPZEROS/LARATOKYO）と対戦する成尾拓輝（23＝究道会館）が参加。1分間の迫力あるミット打ちを披露した。成尾は「対戦相手
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