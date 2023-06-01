1991（平成3）年6月10日、「ダイナ」や「人生の並木路」などで親しまれた歌手のディック・ミネさんが82歳で死去した。立教大学在学中から音楽に熱中し、34年に発表した「ダイナ」が大ヒット。流行歌へとレパートリーを広げ、次々とヒットを飛ばした。写真は83年、淡谷のり子さんとのレコーディングの様子。