俳優の高橋光臣が５日付で自身のＳＮＳを更新。ミュージシャン・ＤＡＩＧＯ、女優・北川景子夫妻と夢の国に訪れたことを報告した。「先日、ＤＡＩＧＯさん家族とディズニーシーに行ってきました。子供達は初めてのディズニーシーで終始ハイテンションで楽しんでくれていました」と投稿。ミッキーのサングラスをかけ、アイスを片手に北川と写真に納まる様子や、ウィッシュポーズをするＤＡＩＧＯとのツーショットを公開した。