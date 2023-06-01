EUの旗＝ブリュッセル（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツ経済紙ハンデルスブラット（電子版）は9日、欧州連合（EU）が電気自動車（EV）の購入支援で「欧州製」を優遇する政策案を修正し、日本と韓国、英国を「信頼できるパートナー」として優遇対象にすることを検討していると報じた。欧州市場で日本車が競争上、不利になりかねないと懸念する日本政府が公平な扱いを求め、EU側に修正を要請していた。EU当局者は同紙に