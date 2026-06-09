移動時間を楽しく快適に。JR東日本の新たな夜行特急の名前が決まりました。JR東日本は2027年春にも導入予定の新たな夜行特急列車の名称を「ルナ・アズール」と発表しました。スペイン語で「青い月」を意味し、「上質さ」「日常を離れた体験」などをコンセプトに選ばれました。座席は全席グリーン車の個室タイプとなり、より快適にゆったり過ごせる「プレミアムグリーン席」や、家族や友人同士で利用できる4人用の部屋なども設けら