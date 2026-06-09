ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村３」は９日、準優勝戦３番勝負の４日目が行われた。赤坂俊輔（４３＝長崎）は準優９Ｒ、６号艇から果敢な前づけ策で２コースを奪取すると、Ｓで遅れたイン香川素子をジカまくりで制し、優出一番乗りを果たした。レース後は「序盤を考えると、だいぶ良くなっている。現状は伸び寄りで、全体的に底上げできてバランスがいい」と調整で上向かせた相棒６６号機に好感触。