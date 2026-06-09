milet シンガーソングライターのmilet（ミレイ）が書き下ろした新曲「Sunny」が、TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（すうぐうちょうそとりかえでん）のオープニングテーマとなることが発表された。miletとしてTVアニメのオープニングテーマを担当するのは今回が初となる。【動画】TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』本予告 「一迅社ノベルス」