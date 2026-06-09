アメリカ国防総省は、中国軍と関係のある「軍事企業」のリストを公開し、中国のネット通販大手「アリババグループ」などを追加すると発表しました。8日に公表された「軍事企業」リストには、「アリババグループ」のほか、IT大手「百度」や、電気自動車メーカー「BYD」など188社が挙げられていて、2025年から54社増えています。特にAI、EV、半導体やロボティクス分野の企業が増えているのが特徴です。「軍事企業」に指定された企業