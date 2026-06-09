アタランタユースからトップチームに昇格し、25-26シーズンはカリアリに期限付き移籍していたイタリア代表のマルコ・パレストラ。21歳と若い選手だが、カリアリでは主軸として活躍。右WBとしてリーグ戦37試合に出場して1ゴール4アシストを記録した。そんなパレストラに多くのビッグクラブが関心を寄せている。国内ではスクデットを獲得したばかりのインテルだ。4月で30歳となったデンゼル・ダンフリースのレアル・マドリード行きが