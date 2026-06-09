W杯が近づくたび、イタリアの名将ファビオ・カペッロ氏は嫌な記憶を思い出すようだ。イングランド代表を指揮して臨んだ2010W杯南アフリカ大会。イングランドはベスト16でドイツ代表に1-4で敗れたが、このゲームではイングランドが同点に追いついたかと思えるシーンがあった。MFフランク・ランパードの放ったループシュートがGKマヌエル・ノイアーの頭上を超え、ゴールラインを超えたように見えたシーンだ。カペッロ氏はゴールを確