開幕まで残りわずかとなったアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催のW杯。日本代表はオランダ、チュニジア、スウェーデンと同組のグループFに入った。『The Athletic』では11人のライターがW杯を展望。その中で、今大会で評価を上げるであろうプレイヤーをピックアップした。イングランド代表のエリオット・アンダーソンやアメリカ代表のフォラリン・バログン、コートジボワール代表のヤン・ディオマンデらが候補に挙がる中で、ア