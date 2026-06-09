2026W杯北中米大会の開幕が近づいているが、そこに欧州の強豪・イタリアの名前はない。欧州予選プレイオフでボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、まさかの3大会連続の欧州予選敗退だ。イタリアはどこでおかしくなってしまったのか。イタリアを代表する名DFであり、ミランなどでも多くのタイトルを手にしたアレッサンドロ・ネスタはイタリアのアイデンティティを失ったのが痛かったと語る。「EUROでの成功を除けば、我々の世代の後には