【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時～ 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用「Nintendo Switch Sports Resort」が発表された。 Switch2の機能を活かした「Nintendo Switch Sports」の新作が登場。「ボクシング」や「ピンポン」のほか、Joy-Con 2のマウス操作による「スケートボード」など全12種のスポーツを収録している。