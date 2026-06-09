レアル・マドリードが、アーセナルに所属するイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリ（24）の獲得に動いているようだ。昨季に続いて今季も2年連続無冠に終わったレアルは、現地時間7日に行われた会長選挙でフロレンティーノ・ペレス会長が再選。これを受けて公約通り、来季からジョゼ・モウリーニョ氏が新指揮官に就任するとみられている。すでにフランス代表DFイブラヒマ・コナテやオランダ代表DFデンゼル・ダンフリースの獲得