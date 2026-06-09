2010W杯南アフリカ大会では大会テーマソングの『Waka Waka』がヒットしたシャキーラ。あれから16年の時が経ち、今回の2026W杯でシャキーラは再び大会テーマソングを務める。今度のタイトルは『Dai Dai』だ。米『People』にて、シャキーラは前回のWaka Wakaのヒットで人生が大きく動いたと振り返っている。シャキーラは元バルセロナDFジェラール・ピケと婚姻関係にあったが、ピケとの出会いのきっかけとなったのがWaka Wakaのミュー