【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用「ダービースタリオン2」が9月24日に発売されることが発表された。 本作では馬の血統に加え、成長によって現れる能力が育成の鍵。地方競馬やアメリカ競馬G1に挑戦も可能になった。育成した馬で全国のプレーヤーとの戦うことも可能。 【Nin