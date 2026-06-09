名古屋市の「MEGAドン・キホーテ」で7日午後9時すぎ、男女2人が店を出る際、防犯ブザーが鳴り、男性店員が声をかけようと車の前に立ちふさがったところ、2人はボンネットの上に店員を乗せたまま、およそ150メートル走行。店員を振り落として逃走したということです。逃走したのは30代から40代ぐらいの2人で、警察は殺人未遂の疑いで行方を追っています。