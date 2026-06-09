『キングダム ハーツ』シリーズ最新作『キングダム ハーツIV』が、Nintendo Switch 2、PlayStation5、Xbox Series X|S、Microsoft Store on Windows、Steam、Epic Games Storeで発売されることが発表された。ナンバリングとしては、『キングダム ハーツIII』が発売された2019年以来、7年ぶりの新作発表となる。【動画】公開された『キングダム ハーツ』新作映像『キングダム ハーツ』シリーズは、ディズニーとスクウェア・エニ