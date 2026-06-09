さきの衆議院選挙や自民党総裁選で、高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題。中道、立憲、公明の3党はきょう、幹部会談を開き、真相解明に向けた追及を続ける方針を確認しました。中道改革連合階猛 幹事長「本当にやましいことがないのであれば、（総理）自ら真相解明を積極的にやるべき」3党は今月開催が予定されている予算委員会の集中審議で、高市総理の秘書らの参考人招致を求めるなど追及