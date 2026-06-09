栃木県宇都宮市の中心部で3日前からクマの目撃情報が相次いでいましたが、9日、1頭のクマが住宅の敷地内で発見され、麻酔銃を使って捕獲されました。一方で、宇都宮市はクマが他にもいる可能性があるとして、宇都宮市立の小中学校を10日も休校にするなど、引き続き警戒しています。7日にクマの目撃情報があった「オリオン通り」商店街から中継です。9日に宇都宮市では、「オリオン通り」商店街から車で10分ほど離れた位置でクマが1