【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時～ 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用「The Duskbloods」の最新映像が公開された。 フロム・ソフトウェアの最新作となる「The Duskbloods」。今回はダークな世界観の様子が公開されたほか、2026年夏にクローズドネットワークテストを行なうことが発表された。詳細は発表されておらず