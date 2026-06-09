石原伸晃・元自民党幹事長と中北浩爾・中央大教授が９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、食料品を対象にした２年間限定の消費税減税について議論した。石原氏は「社会保障の財源はどうするのか」と疑問を呈した上で、「高市首相は税収増（を充てる）というが、それらは教育や防衛などに回るべきだ」と語った。中北氏は、安倍政権が消費税率を２回引き上げたことに触れ、「相当な政治資源を使った。食料品だけといって