ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗（24＝ヨネックス）が9日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。戸塚は「ご報告ですいつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、海岸での2ショットを投稿。日本語と英語で「このたび今井胡桃さんと結婚致しましたこれからも2人で笑って支え合いながら、私たちらしく歩んでいきたいと思います。まだまだ未熟な2人ですが、温