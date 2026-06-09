『ファイナルファンタジー』の新作ゲーム『ファイナルファンタジー レゾナンス』が、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PlayStation5、Xbox Series X|S、Steam、Microsoft Store on Windowsで 、2026年10月22日に発売されることが決定した。9日に配信された『ニンテンドーダイレクト』内にて発表された。【動画】公開された『ファイナルファンタジー レゾナンス』映像同作は、「HD-2D」初の「FINAL FANTASY」で、ドットと3D