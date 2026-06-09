【北京共同】中国国営通信新華社は9日、中国公船の編隊が台湾東方の海域で8日に中国国旗の掲揚式を実施したと報じた。日本とフィリピンが境界画定交渉の対象とした海域の付近で実施しており、両国に対抗し、同海域には中国の管轄権があるとアピールする狙いとみられる。中国外務省の林剣副報道局長は9日の記者会見で、台湾東方の海域には中国の排他的経済水域（EEZ）や大陸棚が及ぶと改めて主張した。中国は台湾を自国の不可分