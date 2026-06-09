32歳の現役アナウンサーが、過去のデートで一度フッた男性に「あの時から惹かれてる」と告白し、見事“ゼロ日婚約”を成立させた。【映像】“婚約者”の素顔に表情が暗くなる現役アナ6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活