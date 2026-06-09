【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用RPG「カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～」が発表された。 トレーラーが公開され、フィールドの探索や敵との戦闘シーン、シナリオのカットシーンなどがお披露目された。 発売は2027年初頭予定となっている。