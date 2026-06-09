【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用「DKチャレンジ」が発表された。 これはNintendo Switch Onlineアプリより遊べる期間限定の取り組みで、Switch Onlineにて配信中の「ドンキーコング」作品に関するお代が出題され、これにクリアすることでカードが入手できる。「ドンキー