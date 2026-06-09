【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用「呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON」が発表された。 本作は「ヴァンサバ」こと「Vampire Survivors」を手掛ける「poncle」の新作タイトル。アニメ化もされた「呪術廻戦」のキャラクターが登場する作品で、「ヴァンサバ」のように敵を倒して自身を強化し、最終的には他の