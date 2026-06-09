プロ野球・巨人の阿部慎之助前監督がきょう、書類送検されました。先月25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕され、その後、釈放されていた巨人の阿部慎之助前監督。東京・渋谷区にある自宅で、18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒した暴行を加えた疑いできょう、書類送検されました。阿部前監督は調べに対し「姉妹でケンカしてるところを『静かにしろ』と言ったら娘が言い返してカッとなった」などと容疑を認めているということで