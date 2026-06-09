6月9日（現地時間8日、日付は以下同）、「NBAファイナル2026」第3戦がマディソン・スクエア・ガーデンで行われ、サンアントニオ・スパーズがニューヨーク・ニックスに115－111で勝利した。 スパーズのビクター・ウェンバンヤマは32得点8リバウンド6アシスト3ブロックを記録。課題とされていた勝負どころでの試合運びも改善し、追いすがるニックスを振り切ってシリーズ初