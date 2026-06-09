【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2用オープンワールドアクションRPG「ニンジャラ2 未知なる惑星」が発表された。 ガンホー・オンライン・エンターテイメント開発による3D対戦アクションゲーム「ニンジャラ」が2部作のオープンワールドアクションRPGとなって登場。