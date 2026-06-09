千葉県流山市は4日、「電磁的記録式投票（電子投票）」を導入するための条例案を市議会定例会に提出した。2027年5月実施予定の市長選、市議選に備えるためだ。 電子投票は電子投票機（タブレット端末）の画面に表示された候補者名を選択する投票で、実現すれば県内初となる。 関連記事：超短期決戦に豪雪が重なった衆議院選解決できる「電子投票」の実現性は 同市では、投票所と期日前投票所で300台超のタブレットを使用す