【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シミュレーションゲーム「信長の野望 飛翔」が発表された。 本作は、シミュレーションゲームシリーズ「信長の野望」の最新作。公開されたPVでは新たに搭載された信長の一生を描くストーリーモードや城下町