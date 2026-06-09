【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シミュレーション「ワンピース 海のごちそうレストラン」が発表された。 「ワンピース」を題材としたドット絵シミュレーションが発売決定。サンジが作る料理を提供するレストランを経営していく。 稼いだお金でレストランの