ラオウの劇的な一打がチームを救った。オリックスは９日のヤクルト戦（京セラ）は１点差に追い詰めた土壇場の９回一死二、三塁のチャンスで、代打・杉本裕太郎外野手（３５）が登場。キハダの直球を左中間に運ぶ逆転の２点適時二塁打で、４―３とサヨナラ勝利をつかんだ。ナインから歓喜の水シャワーを浴び、お立ち台で「やったりました！」と叫んだ。「連敗が続いていたけど、頑張ろうと切り換えて前向きに試合に臨めた。終盤