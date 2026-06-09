男性4人組「モナキ」が9日、東京ガーデンシアターで開催されたアジアカルチャーイ05ベント「ASIACULTUREFESTIVAL2026」のライブに出演した。登場するなり、会場が沸き立った。「こんなもんじゃねぇ」を熱唱して観客をモナキワールドに引き込み「皆さんこんにちは、モナキでーす！」と元気よくあいさつ。じんは「国際交流イベント。そんな要素あります？モナキに」と自虐しつつも、じんとケンケンは自身が演じた戦隊ヒー