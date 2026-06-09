同枠にて『監獄のお姫さま』以来、約10年ぶりにアラフィフ女性がヒロインとなったTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』がついに最終回を迎えた。 参考：『時すでにおスシ!?』最終回は大江戸クラスの“集大成”に益田千愛Pが見どころを語る 叶わぬ恋の苦しみ、夢と現実のギャップ、パートナーシップにおける不和、子育てと家事の両立など、20～30代の女性は多くの課題に直面する。本作の主人公は、そうし